Задача. В мгазин привезли 45 ящиков овощей. 60% из них составляли ящики с с помидорами, а остальные -с огурцами. Сколько ящиков огурцов привезли в магазин?

Математика

Задача. В мгазин привезли 45 ящиков овощей. 60% из них составляли ящики с с помидорами, а остальные -с огурцами. Сколько ящиков огурцов привезли в магазин?

Автор: Гость