Задача. В мгазин привезли 45 ящиков овощей. 60% из них составляли ящики с с помидорами, а остальные -с огурцами. Сколько ящиков огурцов привезли в магазин?

Математика
Задача. В мгазин привезли 45 ящиков овощей. 60% из них составляли ящики с с помидорами, а остальные -с огурцами. Сколько ящиков огурцов привезли в магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с огурами было (100%-60%)=40% от всех ящиков. Составим пропорцию                   45   ---   100%                   x     ---   40% откуда x= 18 ящиков
Гость:
100% - 60% = 40% - составляли огурцы 45ящ.-100% ?ящ.- 40% 45*0,4 = 18(ящ). - с огурцами
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