помогите срочно!!!Составьте текст-повествование по опорным словам.озоглавьте его...1.В магазине,купить,прийти,праздник,накрыть,стол,скатерть,ставить,сладости,вкусный,пирог,красивые,чашки,ждали,гости.2.Кот,сидел,смотрел,видел,жд...

Гость: Гость:

Сегодня у меня праздник. Настроение самое лучшее. К обеду я ждала гостей, и они скоро должны были подойти. Мама помогала накрывать на стол: постелила белую скатерть, поставила красивые чашки, угощения, вкусный пирог. наш кот, Вася всё это время сидел и лениво смотрел как мы с мамой готовились к празднику. Когда я стала собираться в магазин за мороженым, то кот навострил уши, услышав как дверь хлопнула, он мигом подкрался к столу. Немного подождав, прыгнул на стул- и перед ним оказался пирог с рыбой, он давно учуял этот запах. Когда гости пришли, то увидели как кот неспеша доедал пирог, они долго смеялись. Потом мы сели за стол и стали праздновать