Разобрать по составу слова: переулок, красочный, родник, прижимает, позднее, малышка, писательский, резиночка, устроила, расстояние.
Русский язык
Разобрать по составу слова: переулок, красочный, родник, прижимает, позднее, малышка, писательский, резиночка, устроила, расстояние.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-пере приставка -ул корень -ок суффикс -крас корень -о суффикс -ч суффикс -н суффикс -ый оконч. -род корень, -н,-ик суффиксы -при приставка -жим корень -а,-ет суффиксы -позд корень -н суффикс -ее оконч. -мал корень -ышк суффикс -а оконч.
Гость:
Пис-корень;ат-суффикс;ель-суффикс;ск-суффикс;ий-окончание Резин-корень;очк-суффикс;а-окончание устр-корень;о-суффикс;ил-суффикс;а-окончание рас-приставка;сто-корень;ян-суффикс;ие-окончание
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