Разобрать по составу слова: переулок, красочный, родник, прижимает, позднее, малышка, писательский, резиночка, устроила, расстояние.

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-пере приставка -ул корень -ок суффикс -крас корень -о суффикс -ч суффикс -н суффикс -ый оконч. -род корень, -н,-ик суффиксы -при приставка -жим корень -а,-ет суффиксы -позд корень -н суффикс -ее оконч. -мал корень -ышк суффикс -а оконч.