Приведите 2-3 примера проявления этноцентризма. Объясните их. Помогите пожалуйста)))
География
Приведите 2-3 примера проявления этноцентризма. Объясните их. Помогите пожалуйста)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если работодатель этноцентрист, то будет брать на работу только представителей своей национальности
Гость:
Этноцентризм - это склонности принимать жизненные явления с позиции "своей" этнической группы. Проще говоря, это когда человек воспринимает традиции например человека из другой страны через сравнение со своими. В пример можно привести ребенка из Армении например , который учится в русской школе( с этноцентризмом он постоянно сталкивается)
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