Приведите 2-3 примера проявления этноцентризма. Объясните их. Помогите пожалуйста)))

если работодатель этноцентрист, то будет брать на работу только представителей своей национальности

Гость: Гость:

Этноцентризм - это склонности принимать жизненные явления с позиции "своей" этнической группы. Проще говоря, это когда человек воспринимает традиции например человека из другой страны через сравнение со своими. В пример можно привести ребенка из Армении например , который учится в русской школе( с этноцентризмом он постоянно сталкивается)