купили 0,8кг колбосы и 0,3кг сыра. За всю покупку заплатили 3,28р. Известно, что 1кг колбасы дешевле 1кг сыра на 0,3р. Сколько стоит 1 кг сыра?

Математика

купили 0,8кг колбосы и 0,3кг сыра. За всю покупку заплатили 3,28р. Известно, что 1кг колбасы дешевле 1кг сыра на 0,3р. Сколько стоит 1 кг сыра?

Автор: Гость