купили 0,8кг колбосы и 0,3кг сыра. За всю покупку заплатили 3,28р. Известно, что 1кг колбасы дешевле 1кг сыра на 0,3р. Сколько стоит 1 кг сыра?
Математика
купили 0,8кг колбосы и 0,3кг сыра. За всю покупку заплатили 3,28р. Известно, что 1кг колбасы дешевле 1кг сыра на 0,3р. Сколько стоит 1 кг сыра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть 1 кг сыра стоит x руб., тогда 1 кг колбасы(x-0,3) руб. Cоставим уравнение 0,8*(x-0,3)+0,3x=3,28 0,8x-0,24+0,3x=3,28 1,1x=3,52 => x=3,2 - стоимость 1 кг сыра
Гость:
х руб. - цена сыра х-0,3(руб) - цена колбасы 0,3х+0,8(х-0,3)=3,28 1,1х=3,52 х=3,2(руб) - цена 1кг сыра
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