полёт колибрии очень быстрый : скорость достигает 80 км./ч. . выразите скорость полёта колибрии в метрах в секунду. результат округлите до целых. определите расстояние, которое пролетит колибрии за минуту.

Математика
полёт колибрии очень быстрый : скорость достигает 80 км./ч. . выразите скорость полёта колибрии в метрах в секунду. результат округлите до целых. определите расстояние, которое пролетит колибрии за минуту.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 км/ч = 80 000 м/ч = 4 800 000 м/мин = 288 000 000 м/с За минуту колибри пролетит 4 800 000 м
Гость:
80 км/ч= 80000 м/ч  80000 м/ч= 4800000 м/мин 4800000 м/мин= 288000000 м/ с   4800000 м/мин - скорость калибри -> за 1 минуту она полетит 4800000 м/ мин * 1 мин=4800000 метров  
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