полёт колибрии очень быстрый : скорость достигает 80 км./ч. . выразите скорость полёта колибрии в метрах в секунду. результат округлите до целых. определите расстояние, которое пролетит колибрии за минуту.

Математика

полёт колибрии очень быстрый : скорость достигает 80 км./ч. . выразите скорость полёта колибрии в метрах в секунду. результат округлите до целых. определите расстояние, которое пролетит колибрии за минуту.

Автор: Гость