сочинение рассуждение подарок другу

Гость: Гость:

Всегда самый лучший подарок ,это подаренный от души,на который потратил много времени и сил,а не купленный по быстренькому в ближайшем ларьке.Всегда подарок.сделанный своими руками несёт энергетику,чувства,отношение.Такого ни у кого больше не будет,такой не купишь ни за какие деньги.Подарки своими руками дарят обычно близким и дорогим людям,понимающим тебя.Это знак истинных чувств.Это может быть какая нибудь безделица,но сделанная лишь для одного человека и в одном экземпляре,а это ни закакие деньги и в самом дорогом бутике не купишь