Бака, 80 литров , хватает на 600 км. Какой расход литров на 100 км?
Математика
Бака, 80 литров , хватает на 600 км. Какой расход литров на 100 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бака бензина 80 л хватает на 600 км, то на 100 км расход будет в 6 раз меньше. 80:6=13 ⅓ л бензина расходуется на 100 км.
Гость:
Составим пропорцию: 80 литров - 600 км ? Литров - 100 км Решим пропорцию ( крест на крест) 80*100/600=13,4 литров бензина ответ: приблизительно 13,4 литров бензина, чуть чуть меньше:) А если тебе нужно дать ответ точнее, то это будет 13,(3) - что значит 13 целых и 3 в периоде
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