мини сочинение на тему нужно ли приостановить научно технический процесс

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Нужно ли приостановить технический прогресс? Конечно нет! Ведь как мы познаем нашу Землю и всё, что происходит вокруг неё? Научно-технический прогресс – это непрерывный и сложный процесс открытия и использования новых знаний и достижений в хозяйственной жизни. В результате научно – технического прогресса происходит развитие и совершенствование всех элементов производительных сил: средств и предметов труда, рабочей силы, технологии, организации и управления производством. Непосредственным результатом научно – технического прогресса являются инновации или нововведения. Это изменения техники и технологии, в которых реализуются научные знания. А без научных знаний не будет и жизни. Именно поэтому не нужно приостанавливать научно-технический прогресс.