вокруг равностороннего треугольника описана окружность, радиус которой равен 3 корень из 3. Найдите периметр треугольника.

Геометрия

вокруг равностороннего треугольника описана окружность, радиус которой равен 3 корень из 3. Найдите периметр треугольника.

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