вокруг равностороннего треугольника описана окружность, радиус которой равен 3 корень из 3. Найдите периметр треугольника.

Геометрия
вокруг равностороннего треугольника описана окружность, радиус которой равен 3 корень из 3. Найдите периметр треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр правильного треугольника, выраженный через радиус описанной окружности, равен 3√3R Подставив в формулу значение радиуса, получим: Р=3√3*3√3=27 ( см?)
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