Перечислите световые физические явления. Чем больше тем лучше. Заранее спасибо.

Физика
Перечислите световые физические явления. Чем больше тем лучше. Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радуга, солнце,полярное сияние,наступает  рассвет,звёзды  мерцают,лампа горит,паргелий,зодиакальный свет,молния..
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