Перечислите световые физические явления. Чем больше тем лучше. Заранее спасибо.
Физика
Перечислите световые физические явления. Чем больше тем лучше. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радуга, солнце,полярное сияние,наступает рассвет,звёзды мерцают,лампа горит,паргелий,зодиакальный свет,молния..
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