Привет всем,мне по исскуству нужно что-нибудь оформить можно объёмное например стакан,ваза,а можно плоское типо тетради и т.п. но это уже не интересно,подскажите пожалусто что можно офрмить и как...Мне оччень нужно..Буду благод...
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Привет всем,мне по исскуству нужно что-нибудь оформить можно объёмное например стакан,ваза,а можно плоское типо тетради и т.п. но это уже не интересно,подскажите пожалусто что можно офрмить и как...Мне оччень нужно..Буду благодарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
осмотрев свой стол мой взгляд наткнулся на стеклянную бутылку кока колы)))
Гость:
можно выбрать какую-нибудь тетрадку или блакнот с твердой обложкой. Обклеить его там вырезками из журналов, сделать какие нибудь оригами. думаю, фантазия сама подскажет ;)
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