Привет всем,мне по исскуству нужно что-нибудь оформить можно объёмное например стакан,ваза,а можно плоское типо тетради и т.п. но это уже не интересно,подскажите пожалусто что можно офрмить и как...Мне оччень нужно..Буду благод...

История
Привет всем,мне по исскуству нужно что-нибудь оформить можно объёмное например стакан,ваза,а можно плоское типо тетради и т.п. но это уже не интересно,подскажите пожалусто что можно офрмить и как...Мне оччень нужно..Буду благодарна.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
осмотрев свой стол мой взгляд наткнулся на стеклянную бутылку кока колы)))
Гость:
можно выбрать какую-нибудь тетрадку или блакнот с твердой обложкой. Обклеить его там вырезками из журналов, сделать какие нибудь оригами. думаю, фантазия сама подскажет ;)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Перечислите световые физические явления. Чем больше тем лучше. Заранее спасибо.
Ответить
Русский язык
Иван не помнящий родства-что за выражение?откуда пришло?ответье понятно и просто..
Ответить
География
мини сочинение на тему нужно ли приостановить научно технический процесс
Ответить
Геометрия
вокруг равностороннего треугольника описана окружность, радиус которой равен 3 корень из 3. Найдите периметр треугольника.
Ответить
Химия
При анализе вещества нашли, что в его состав входят углерод, водород и кислород, массовые доли которых равны соответственно 0,4,  0,0666  и 0,5334....
Ответить