Привет всем,мне по исскуству нужно что-нибудь оформить можно объёмное например стакан,ваза,а можно плоское типо тетради и т.п. но это уже не интересно,подскажите пожалусто что можно офрмить и как...Мне оччень нужно..Буду благод...

История

Привет всем,мне по исскуству нужно что-нибудь оформить можно объёмное например стакан,ваза,а можно плоское типо тетради и т.п. но это уже не интересно,подскажите пожалусто что можно офрмить и как...Мне оччень нужно..Буду благодарна.

Автор: Гость