Знайдіть швидкість і довжину поїзда, якщо він проходить уздовж платформи завдовжки 378 м за 25 с., а повз нерухомого пасажира - за 7 с.

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Если правильно поняла задачу на украинском, решение таково: Пусть длина поезда х м. Тогда для того, чтобы проехать мимо платформы, он должен предолеть расстояние, равное платформе и своей длине (378+х) м Это расстояние он проедет за 25с Скорость поезда v при этом (378+х):25 м/сек Мимо неподвижного пассажира он проедет за 7сек c той же скоростью х:7 м/сек Скорость поезда в обоих случаях одинакова. Составим уравнение: (378+х):25=х:7 (378+х)7=25х 2646=18х х=147 - длина поезда v=147:7=21м/сек или 75600 м/ч, что составляет 75,6 км/ч