При каких значениях параметра а один из корней уравнения x2-4(a+2)x+8a+28 положителен, а другой отрицателен? Знаю, что ответ от -бесконечности до -3,5 ,но нужно решение!!!!
Алгебра
При каких значениях параметра а один из корней уравнения x2-4(a+2)x+8a+28 положителен, а другой отрицателен? Знаю, что ответ от -бесконечности до -3,5 ,но нужно решение!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение имеет корни если дискриминан неотрицателен, а так как они разные, то он положителен (когда дискриминанит равен 0, он имеет два одинаковых корня) D=(4(a+2))^2-4*1*(8a+28)=16a^2+64a+64-32a-112=16a^2+32a-48=16(a^2+2a-3)= =16(a+3)(a-1)>0 (ветки параболы направлены вверх так как коэффициент при x^2 равен 16>0) последнее неравенство верно а є (-бесконечность; -3) обьединение (1; +бесконечность) Далее, по теореме Виета иммет, что произведение корней равно 8а+28, так как один из корней положителен, а другой отрицтален, то получаем неравенство (их произведение будет отрицательным) 8a+28<0 8a<-28 a<-28/8 a<-3.5 итого отвте: (-бесконечности до -3,5)
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