помогите пожалусто 1) b+4a/(ab) - b-4a/(ab) 2) a+2/(6-a) - a-2/(a-6)

Гость: Гость:

1) b+4a/(ab) - b-4a/(ab) = b+4/(b) - b-4/(b) = 4/(b) - 4/(b) = 0 Второе не совсем понятно поэтому питшу 2 варианта. 2) a + 2/(6-a) - a - 2/(a-6) = 2/(6-a) - 2/(a-6) = 2/(6-a) + 2/(6-a) = 4/(6-a) 2) (a+2)/(6-a) - (a-2)/(a-6) = (a+2)/(6-a) + (a-2)/(6-a) = 2a Если надо было упростить то всё так.