помогите пожалусто 1) b+4a/(ab) - b-4a/(ab) 2) a+2/(6-a) - a-2/(a-6)
Алгебра
помогите пожалусто 1) b+4a/(ab) - b-4a/(ab) 2) a+2/(6-a) - a-2/(a-6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)b+4a/(ab)-b-4a(ab)= 0 (b-b=0 и 4a/(ab)-4a(ab)=0) 2)a+2/(6-a)-a-2/(a-6)=(минус подставляем в знаменатель)=a+2/(6-a)+a-2/(6-2)=2a
Гость:
1) b+4a/(ab) - b-4a/(ab) = b+4/(b) - b-4/(b) = 4/(b) - 4/(b) = 0 Второе не совсем понятно поэтому питшу 2 варианта. 2) a + 2/(6-a) - a - 2/(a-6) = 2/(6-a) - 2/(a-6) = 2/(6-a) + 2/(6-a) = 4/(6-a) 2) (a+2)/(6-a) - (a-2)/(a-6) = (a+2)/(6-a) + (a-2)/(6-a) = 2a Если надо было упростить то всё так.
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