Докажите что биссектрисы е и d внутренних накрест лежащих углов,образованных параллельными прямыми а и b и секущей с, параллельны,то есть лежат на параллельных прямых.
Геометрия
Докажите что биссектрисы е и d внутренних накрест лежащих углов,образованных параллельными прямыми а и b и секущей с, параллельны,то есть лежат на параллельных прямых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
биссектрисы e и d делят внутренние накрест лежащие углы (которые равны) на 4 равных угла, 2 из которых являются также внутренними накрест лежащими для прямых e и d и секущей с. из равенства этих углов следует, что прямые e и d параллельны.
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