Докажите, что выражение -y²+2y-5 при любых значениях y принимает отрицательные значения.
Алгебра
Докажите, что выражение -y²+2y-5 при любых значениях y принимает отрицательные значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-y^2+2y-5=-(y^2-2y+5)=-((y^2-2y+1)-1+5)=-((y-1)^2+4) 1) выражение в квадрате всегда неотрицательно 2) при сложении неотрицательного числа с положительным результат положителен 3) при умножении отрицательного числа на положительное результат отрицателен
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