Решите задачу,при анализе вещества определили,что в его состав входят: C - 40%,H - 6,66%,O- 53,34.Найдите молекулярную формулу вещества,если известно .что относительная плотность его по воздуху равна 2,07.Заранее спасибо!

Химия
Решите задачу,при анализе вещества определили,что в его состав входят: C - 40%,H - 6,66%,O- 53,34.Найдите молекулярную формулу вещества,если известно .что относительная плотность его по воздуху равна 2,07.Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M9вещ-ва)=2,07*29=60; n(С):n(H):n(O)=(40:12):(6,66:1):(53,34:16)                                3,33:6,663,33                                    1:2:1 CH2O-это простейшая формула; M(CH2O)=30; 60:30=2                           С2Н4О2-истиная формула(уксусная к-та)  
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