Решите задачу,при анализе вещества определили,что в его состав входят: C - 40%,H - 6,66%,O- 53,34.Найдите молекулярную формулу вещества,если известно .что относительная плотность его по воздуху равна 2,07.Заранее спасибо!

Химия

Решите задачу,при анализе вещества определили,что в его состав входят: C - 40%,H - 6,66%,O- 53,34.Найдите молекулярную формулу вещества,если известно .что относительная плотность его по воздуху равна 2,07.Заранее спасибо!

Автор: Гость