Докажите что два острых угла с соответственно перпендикулярными сторонами равны.

Гость: Гость:

Нарисуйте чертеж так, чтобы каждый луч одного угла пересекал оба луча другого угла. Получилась фигура (похожая на недорисованную звезду :)), составленная из 2 прямоугольных треугольников с общим углом. Поэтому каждый из углов равен (90 градусов минус общий угол), то есть они равны.