Докажите что два острых угла с соответственно перпендикулярными сторонами равны.
Геометрия
Докажите что два острых угла с соответственно перпендикулярными сторонами равны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуйте чертеж так, чтобы каждый луч одного угла пересекал оба луча другого угла. Получилась фигура (похожая на недорисованную звезду :)), составленная из 2 прямоугольных треугольников с общим углом. Поэтому каждый из углов равен (90 градусов минус общий угол), то есть они равны.
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