Какие из перечисленных веществ формулы которых C2H2, C2H6, C3H8, C4H8, C5H12, CH4, C6H12, C5H8, C2H42, принадлежат к классу предельных углеводородов (алканов) ?
Химия
Какие из перечисленных веществ формулы которых C2H2, C2H6, C3H8, C4H8, C5H12, CH4, C6H12, C5H8, C2H42, принадлежат к классу предельных углеводородов (алканов) ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула алканов - CnH2n+2 подставляем, и смотрим поулчается ли Ответ: C2H6, C3H8, C5H12, CH4, C2H42 - что за бред??? DDDDD
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