horse, or, corn, 'morning, short, fox,подчеркнуть буквы и буквосочетания
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horse, or, corn, 'morning, short, fox,подчеркнуть буквы и буквосочетания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
horse, or, corn, morning, short. Fox - по моему не подходит.
Гость:
horse, or, corn, 'morning, short.во всех словах есть or середине.только fox не подходит.
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