как оброзовалась индо-ганская низменность? какие равнины Евразии имеют подобное происхождение?
Українська література
как оброзовалась индо-ганская низменность? какие равнины Евразии имеют подобное происхождение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индо-гангская низменность - это аккумулятивная низменность. Образовалась от рек Инд и Ганг. Такое же происхождение имеет мессопатамская, паданская низменности.
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