На стоянке стояло 122 легковых автомобиля и трёхколёсных мотоцикла. Если посчитать количество колес у автомобилей и мотоциклов то их окажется 484. Сколько легковых автомобилей стояло на стоянке?Сколько трёхколёсных мотоциклов ...
Математика
На стоянке стояло 122 легковых автомобиля и трёхколёсных мотоцикла. Если посчитать количество колес у автомобилей и мотоциклов то их окажется 484. Сколько легковых автомобилей стояло на стоянке?Сколько трёхколёсных мотоциклов стояло на стоянке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему эта задача на внимание: 122 легковых автомобиля и трехколесных мотоциклов. Получается 122 автомобиля и 122 мотоцикла.
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