На стоянке стояло 122 легковых автомобиля и трёхколёсных мотоцикла. Если посчитать количество колес у автомобилей и мотоциклов то их окажется 484. Сколько легковых автомобилей стояло на стоянке?Сколько трёхколёсных мотоциклов ...

Математика

На стоянке стояло 122 легковых автомобиля и трёхколёсных мотоцикла. Если посчитать количество колес у автомобилей и мотоциклов то их окажется 484. Сколько легковых автомобилей стояло на стоянке?Сколько трёхколёсных мотоциклов стояло на стоянке?

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