На столе лежат грузы массой 150, 151. 152. .... 200 граммов (по одному грузу каждой массы). Петя может выбрать один или несколько грузов и взвесить их. Сколько различных масс он может получить таким образом? Помогите пожалуйста!

Математика

На столе лежат грузы массой 150, 151. 152. .... 200 граммов (по одному грузу каждой массы). Петя может выбрать один или несколько грузов и взвесить их. Сколько различных масс он может получить таким образом? Помогите пожалуйста!

Автор: Гость