На столе лежат конфеты трех видов: Ириски, карамельки и леденцы. Известно, что ирисок на 8 меньше, чем всех остальных конфет, а карамелек на 14 меньше, чем всех остальных конфет. Сколько леденцов лежит на столе. Поясните свой ...
Алгебра
На столе лежат конфеты трех видов: Ириски, карамельки и леденцы. Известно, что ирисок на 8 меньше, чем всех остальных конфет, а карамелек на 14 меньше, чем всех остальных конфет. Сколько леденцов лежит на столе. Поясните свой ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть И-ириски, К-карамельки, Л-леденцы Ирисок меньше на 8 чем остальных конфет, т.е И+8=К+Л Карамелек меньше на 14 чем остальных конфет, т.е К+14=И+Л Из данных уравнений выделим Л, и получим Л=И+8-К и Л=К+14-И Приравняем данные уравнения И+8-К=К+14-И И+И-К-К=14-8 2И-2К=6 2(И-К)=6 И-К=3 Подставим данное выражение в уравнение Л=И+8-К=И-К+8=3+8=11 Таким образом, леденцов - 11 штук
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух пунктов расстояние между которыми 30 км,отправились навстречу друг другу две черепахи.Скорость одной 4м/мин скорость второй на 2м/мин больш...
Математика
Английский язык