На столе лежат конфеты трех видов: Ириски, карамельки и леденцы. Известно, что ирисок на 8 меньше, чем всех остальных конфет, а карамелек на 14 меньше, чем всех остальных конфет. Сколько леденцов лежит на столе. Поясните свой ...

Алгебра

На столе лежат конфеты трех видов: Ириски, карамельки и леденцы. Известно, что ирисок на 8 меньше, чем всех остальных конфет, а карамелек на 14 меньше, чем всех остальных конфет. Сколько леденцов лежит на столе. Поясните свой ответ.

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