НА СТОЛЕ ЛЕЖАТ В РЯД КВАДРАТ, КРУГ И ТРЕУГОЛЬНИК (ИМЕННО В ТАКОМ ПОРЯДКЕ ). ОДНА ИЗ ФИГУР КРАСНОГО ЦВЕТА, ДРУГАЯ ЖЕЛТОГО ТРЕТЬЯ СИНЕГО ОПРЕДЕЛИТЕ ЦВЕТ КАЖДОИ ФИГУРЫ, ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО КВАДРАТ НЕ КРАСНЫИ . И ЕЩЕ С ОДНОИ СТОРОНЫ ...

Математика

НА СТОЛЕ ЛЕЖАТ В РЯД КВАДРАТ, КРУГ И ТРЕУГОЛЬНИК (ИМЕННО В ТАКОМ ПОРЯДКЕ ). ОДНА ИЗ ФИГУР КРАСНОГО ЦВЕТА, ДРУГАЯ ЖЕЛТОГО ТРЕТЬЯ СИНЕГО ОПРЕДЕЛИТЕ ЦВЕТ КАЖДОИ ФИГУРЫ, ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО КВАДРАТ НЕ КРАСНЫИ . И ЕЩЕ С ОДНОИ СТОРОНЫ ОТ СИНЕИ ФИГУРКЕ ЛЕЖИТ ЖЕЛТАЯ ФИГУРКА А С ДРУГОИ СТОРОНЫ КРАСНАЯ

Автор: Гость