НА СТОЛЕ ЛЕЖАТ В РЯД КВАДРАТ, КРУГ И ТРЕУГОЛЬНИК (ИМЕННО В ТАКОМ ПОРЯДКЕ ). ОДНА ИЗ ФИГУР КРАСНОГО ЦВЕТА, ДРУГАЯ ЖЕЛТОГО ТРЕТЬЯ СИНЕГО ОПРЕДЕЛИТЕ ЦВЕТ КАЖДОИ ФИГУРЫ, ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО КВАДРАТ НЕ КРАСНЫИ . И ЕЩЕ С ОДНОИ СТОРОНЫ ...

Математика
НА СТОЛЕ ЛЕЖАТ В РЯД КВАДРАТ, КРУГ И ТРЕУГОЛЬНИК (ИМЕННО В ТАКОМ ПОРЯДКЕ ). ОДНА ИЗ ФИГУР КРАСНОГО ЦВЕТА, ДРУГАЯ ЖЕЛТОГО ТРЕТЬЯ СИНЕГО ОПРЕДЕЛИТЕ ЦВЕТ КАЖДОИ ФИГУРЫ, ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ЧТО КВАДРАТ НЕ КРАСНЫИ . И ЕЩЕ С ОДНОИ СТОРОНЫ ОТ СИНЕИ ФИГУРКЕ ЛЕЖИТ ЖЕЛТАЯ ФИГУРКА А С ДРУГОИ СТОРОНЫ КРАСНАЯ
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Гость:
Желтый квадрат синий круг красный треугольник
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