На сторонах прямоугольника построены квадраты.Площадь одного квадрата на 95 см кв??дратных больше площади другого.Найдите периметр прямоугольника,если известно,что длина прямоугольника на 5 см больше его ширены.

Алгебра

На сторонах прямоугольника построены квадраты.Площадь одного квадрата на 95 см кв??дратных больше площади другого.Найдите периметр прямоугольника,если известно,что длина прямоугольника на 5 см больше его ширены.

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