На сторону CB прямоугольника ABCD помечено точку О. Чему равна площадь триугольника AOD, если площадь прямоугольника равняется 32см(квадратных)?

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Площадь треугольника = сторона* высоту к этой стороне и разделить пополам. Сторона АД у треугольника и прямоугольника одна и та же. Высота треугольника = стороне АВ прямоугольника. Площадь прямоугольника равна АД*АВ. Поэтому площадь треугольника = половине площади прямоугольника = 18 см кв. Ответ: 18 см кв.