На сторону CB прямоугольника ABCD помечено точку О. Чему равна площадь триугольника AOD, если площадь прямоугольника равняется 32см(квадратных)?

Математика
На сторону CB прямоугольника ABCD помечено точку О. Чему равна площадь триугольника AOD, если площадь прямоугольника равняется 32см(квадратных)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь треугольника = сторона* высоту к этой стороне и разделить пополам. Сторона АД у треугольника и прямоугольника одна и та же. Высота треугольника = стороне АВ прямоугольника. Площадь прямоугольника равна АД*АВ. Поэтому площадь треугольника = половине площади прямоугольника = 18 см кв. Ответ: 18 см кв.
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