На сторону CB прямоугольника ABCD помечено точку О. Чему равна площадь триугольника AOD, если площадь прямоугольника равняется 32см(квадратных)?
Математика
На сторону CB прямоугольника ABCD помечено точку О. Чему равна площадь триугольника AOD, если площадь прямоугольника равняется 32см(квадратных)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь треугольника = сторона* высоту к этой стороне и разделить пополам. Сторона АД у треугольника и прямоугольника одна и та же. Высота треугольника = стороне АВ прямоугольника. Площадь прямоугольника равна АД*АВ. Поэтому площадь треугольника = половине площади прямоугольника = 18 см кв. Ответ: 18 см кв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При каком значении переменной а значение выражения равно 5а-6 в 2 р. м. значения выражения 8а+13? с объяснением пожалуйста
Математика
В первый день туристы шли со скоростью 5км/ч и были в пути 9 часов во второй день они шли со скоростью 4км/ч и были в пути 10ч какое расстояние про...
Обществознание