Почему разделение труда и специализация способствуют повышению производительно??ти труда?
Обществознание
Почему разделение труда и специализация способствуют повышению производительно??ти труда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем проще работа, тем проще научить, проще контролировать, проще увеличить скорость работы.
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