Найдите массу гидроксида калия, которая потребуется для полной нейтрализации раствора ортофосфорной кислоты, содержащего 2,45 г. кислоты

Химия

Найдите массу гидроксида калия, которая потребуется для полной нейтрализации раствора ортофосфорной кислоты, содержащего 2,45 г. кислоты

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