Найдите массу гидроксида калия, которая потребуется для полной нейтрализации раствора ортофосфорной кислоты, содержащего 2,45 г. кислоты
Химия
Найдите массу гидроксида калия, которая потребуется для полной нейтрализации раствора ортофосфорной кислоты, содержащего 2,45 г. кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H3PO4 + 3KOH -> K3PO4 + 3H2O n(H3PO4)= m/M= 2,45/98 = 0,025 моль n(KOH)= 3n(H3PO4) = 3*0,025= 0,075 моль m(KOH)= n*M= 0,075*56=4,2 г
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