Почему медведи рожают зимой

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Спариваются медведи в мае — июле. Беременность длится до 220 дней, эмбрион начинает развиваться только осенью и только при условии, что самка накапливает достаточно жира. Детёныши, 1—5 (обычно 2—3), рождаются в январе — феврале, во время зимнего сна...