Гипотенуза прямоугольного треугольника равна - 40см, а катеты относятся как 3:4. Най??ите периметр треугольника, если его площадь равна 384см(квадратных)?

Математика

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна - 40см, а катеты относятся как 3:4. Най??ите периметр треугольника, если его площадь равна 384см(квадратных)?

Автор: Гость