Гипотенуза прямоугольного треугольника равна - 40см, а катеты относятся как 3:4. Най??ите периметр треугольника, если его площадь равна 384см(квадратных)?
Математика
Гипотенуза прямоугольного треугольника равна - 40см, а катеты относятся как 3:4. Най??ите периметр треугольника, если его площадь равна 384см(квадратных)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С - прямой угол ΔАВС. S = 1/2×ВС×АС. АС/ВС=3/4⇒АС =3/4 ВС. Подставляем АС в формулу площади 384 = 1/2×3/4×ВС², ВС²=1024, Вс =32, АС = 24. Р= Ав +ВС + АС = 40+32+24= 96 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
ПОМОГИТЕ Великая Отечественная Война 1. Причины первых неудач СССР ( 5 примеров ) 2. Основные сражения и итоги (3 примера ) 3. Причины победы...
Физика
Определить падение напряжения в линии электропередачи длиной 500 м при токе в ней А. Проводка выполнена алюминиевым проводом сечением 14 мм².
Химия
С какими из перечисленных ниже веществ будет реагировать раствор щелочи: а) оксид фосфора(V); б) оксид меди; в) оксид алюминия; г) фосфорная кислот...
Английский язык