Определить падение напряжения в линии электропередачи длиной 500 м при токе в ней А. Проводка выполнена алюминиевым проводом сечением 14 мм².
Физика
Определить падение напряжения в линии электропередачи длиной 500 м при токе в ней А. Проводка выполнена алюминиевым проводом сечением 14 мм².
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в дано длина двух проводов, R=p*L/S=2,8*10^-2*500/14=1 Ом Падение напряжения U=I*R=15*1=15 В Если в дано учтен только один провод, надо умножить на 2
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