Прошу помочь решить задание, пожалуйста
Математика
Прошу помочь решить задание, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Элементы матрицы произведения образуются суммированием результатов умножения соответствующей строки матрицы А на элементы соответствующего столбца матрицы В. Подробности на фото
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