В первом ящике находятся 6 белых и 4 чёрных шара , а во втором - 4 белых и 16 чёрных шар??в. Из каждого ящика наудачу извлекли по одному шару. Затем из этих двух шаров случайным образом взяли один шар. Найти вероятности: 1)взят...

Математика

В первом ящике находятся 6 белых и 4 чёрных шара , а во втором - 4 белых и 16 чёрных шар??в. Из каждого ящика наудачу извлекли по одному шару. Затем из этих двух шаров случайным образом взяли один шар. Найти вероятности: 1)взятый шар- белый; 2)извлечённые из ящиков шары-белые, если известно, что взятый из них наудачу шар , оказался белым.

Автор: Гость