В первом ящике находятся 6 белых и 4 чёрных шара , а во втором - 4 белых и 16 чёрных шар??в. Из каждого ящика наудачу извлекли по одному шару. Затем из этих двух шаров случайным образом взяли один шар. Найти вероятности: 1)взят...
Математика
В первом ящике находятся 6 белых и 4 чёрных шара , а во втором - 4 белых и 16 чёрных шар??в. Из каждого ящика наудачу извлекли по одному шару. Затем из этих двух шаров случайным образом взяли один шар. Найти вероятности: 1)взятый шар- белый; 2)извлечённые из ящиков шары-белые, если известно, что взятый из них наудачу шар , оказался белым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/10 + 4/20 = 0,6+0,2=0,8 1/10+0,1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Белочка заготовила орехов в 2 раза больше ,чем грибов. Затем принесла ещё 8 грибов и стало поровну . Сколько заготовила белочка орехов?
Математика
Алгебра
Пол в зале размером 23м на 12м нужно выложить квадратными плитками со стороной 21см.Сколько плиток понадобиться?
Математика
Известно, что средняя скорость теплохода 17 км/ч, а скорость течения реки 3 км/ч. Как??е расстояние между Красноярском и Костромой, если на дорогу ...
Алгебра