Короткий змыст твору принцеса на горошинi

Гость: Гость:

Була дівчина яка не дуже гарно буда вбрана вора прийшла до будинку заможних людей а у них жив принц який закохався в неї,а його мати вирішила це перевірити вона розстилила їй постіл на багатьох матрасів а під останній поклала горошину а коли дівчина вирішила спати ій було не зручно тому що вона ніжна вона відчювала і коли на слідучій ранок вона прокинулася вона розсказала шо їй було не зручно мати хлопця зрозуміла що вана насправді принцесса та в них сталася весілля з принцом та вори жили довго та щасливо