С какими из перечисленных ниже веществ будет реагировать раствор щелочи: а) оксид фосфора(V); б) оксид меди; в) оксид алюминия; г) фосфорная кислота; д) гидроксид кальция; е) гидроксид алюминия; ж) силикат калия; з) карбонат ка...

Химия
С какими из перечисленных ниже веществ будет реагировать раствор щелочи: а) оксид фосфора(V); б) оксид меди; в) оксид алюминия; г) фосфорная кислота; д) гидроксид кальция; е) гидроксид алюминия; ж) силикат калия; з) карбонат кальция; и) сульфат хрома?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) p2o5+koh -> k3po4 +h2o В) al2o3+koh+h2o -> k[al(oh)4] Г)h3po4 + koh -> k3po4 +h2o Е)al(oh)3 + koh -> k[al(oh)4] З) caco3 + koh -> ca(oh)2 + k2co3 И)cr2(so4)3 + koh -> cr(oh)3 + k2so4
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