С какими из перечисленных ниже веществ будет реагировать раствор щелочи: а) оксид фосфора(V); б) оксид меди; в) оксид алюминия; г) фосфорная кислота; д) гидроксид кальция; е) гидроксид алюминия; ж) силикат калия; з) карбонат ка...

Химия

С какими из перечисленных ниже веществ будет реагировать раствор щелочи: а) оксид фосфора(V); б) оксид меди; в) оксид алюминия; г) фосфорная кислота; д) гидроксид кальция; е) гидроксид алюминия; ж) силикат калия; з) карбонат кальция; и) сульфат хрома?

Автор: Гость