ПОМОГИТЕ Великая Отечественная Война 1. Причины первых неудач СССР ( 5 примеров ) 2. Основные сражения и итоги (3 примера ) 3. Причины победы СССР ( 5 примеров ) 4. Итоги 2-ой мировой войны ( 5 примеров )

Гость: Гость:

1) 1.Просчеты военно-политического руководства страны в оценке сроков нападения фашистской Германии на Советский Союз. 2.Из 57 дивизий, предназначенных для прикрытия границы, только 14 расчетных дивизий (25% выделенных сил и средств) успели занять назначенные районы обороны. 3.Трудности в подготовке театра военных действий. 4.Возможность ведения военных действий на своей территории практически исключалась. 5.Не уделялось достаточно внимания мобилизационной подготовке промышленности. Оборона Москвы (1941-1942) : победа Красной армии. Битва за Сталинград (1942-1943) : победа Красной армии. Берлинская операция (1945): капитуляция Нацистской Германии. 1. Громадное превосходство в живой силе.. Бесспорный талант советских военачальников. 3. Героизм простых солдат. 4. Хорошо организованное подполье на захваченной территории. 5. Излишняя жестокость фашистского командования на захваченных территориях. 4) 1. Было принято решение о созыве учредительной конференции Организации Объединенных Наций, главной задачей которой должно было стать предотвращение в будущем новых войн. 2. Была принята Декларация об освобожденной Европе, которая провозглашала, что при решении всех вопросов здесь после войны СССР, США и Великобритания должны согласовывать свои действия. 3. Было решено сохранить Германию единым государством, осуществить меры по ее разоружению и демилитаризации, полной ликвидации остатков фашистского режима. Было решено ввести на территорию Германии войска стран-победительниц. 4. Решен был и вопрос о репарациях с Германии в пользу СССР как страны, наиболее пострадавшей от гитлеровской агрессии. 5. Установлены новые границы в Европе. Были признаны довоенные границы СССР, а территория Польши расширена за счет германских земель.