"лучший пророк для будущего прошлое" помогите написать эссе

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Лучший пророк для будущего прошлое, над этой фразой можно размышлять очень долго. По моему мнению это очень двоякая фраза. Есть два направления в которых можно рассуждать. Если рассматривать эту фразу со стороны политики , религии или медицина, то именно прошлое основа будущего. Методом проб и ошибок или просто воплощение чьей то мечты. Вся политическая инфраструктура по сей день ссылается на завоевателей , войны, смуту, политический строй,вот это и есть основа заложения будущего , которая развивалось на протяжение долгих времен. Возможно если бы именно эти события не произошли в тот момент, то будущего не было. Наука которая развивается на данный момент так стремительно спасала нас не раз от гибели, болезней и этому списку нет конца. В итоге создав это будущее маленькими шагами. Методами проб , ошибок, события которые оставили отпечаток на человечестве и есть прошлое которое перетекает в будущее. Второе направление которое можно рассматривать это книги. Именно авторы фантасты можно сказать пророки нашего будущего мира. Ближайшее будущее становится предметом литературы лишь тогда, когда зарождается понимание, что уже при жизни нынешних поколений возможны гигантские перемены, которые повлияют на жизнь каждого человека. Это отражается в таких произведениях как : Герберт Уэллс, «Машина времени» издана в 1895 году, писатель ввел в фантастику идею путешествия во времени и используемой для этого машины времени. А так же, Джек Вэнс, «Умирающая Земля» выпущенный в 1950 году, действие происходит в далеком будущем, когда Солнце стало настолько старым, что вот-вот погаснет и на Земле настанет вечная ночь. Человечество почти исчезло, многие города разрушены и по диким местам бродят разные страшные монстры. Люди почти утратили добродетель и предаются разврату и прочим злым прихотям. Подводя итоги этого эссе, я могу сказать одно , если бы не было прошлого , то у нас бы не было будущего.