При гидролизе какой соли образуется среда, близкая к нейтральной в растворе СаСО3, СН3СООNH4 или KNО3? напишите уравнение реакции .

Химия
При гидролизе какой соли образуется среда, близкая к нейтральной в растворе СаСО3, СН3СООNH4 или KNО3? напишите уравнение реакции .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При гидролизе соли KNO3. Ее среда будет нейтральной, т.к эта соль образована сильной щелочью KOH И сильной кислотой HNO3. KNO3= K(+) + NO3(-)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Охарактерезуйте особености языка в расказе шуточка
Ответить
Обществознание
"лучший пророк для будущего прошлое" помогите написать эссе
Ответить
Математика
Гипотенуза прямоугольного треугольника равна - 40см, а катеты относятся как 3:4. Най??ите периметр треугольника, если его площадь равна 384см(квадр...
Ответить
История
ПОМОГИТЕ Великая Отечественная Война 1. Причины первых неудач СССР ( 5 примеров ) 2. Основные сражения и итоги (3 примера ) 3. Причины победы...
Ответить
Физика
Определить падение напряжения в линии электропередачи длиной 500 м при токе в ней А. Проводка выполнена алюминиевым проводом сечением 14 мм².
Ответить