При гидролизе какой соли образуется среда, близкая к нейтральной в растворе СаСО3, СН3СООNH4 или KNО3? напишите уравнение реакции .

Химия

При гидролизе какой соли образуется среда, близкая к нейтральной в растворе СаСО3, СН3СООNH4 или KNО3? напишите уравнение реакции .

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