При гидролизе какой соли образуется среда, близкая к нейтральной в растворе СаСО3, СН3СООNH4 или KNО3? напишите уравнение реакции .
Химия
При гидролизе какой соли образуется среда, близкая к нейтральной в растворе СаСО3, СН3СООNH4 или KNО3? напишите уравнение реакции .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При гидролизе соли KNO3. Ее среда будет нейтральной, т.к эта соль образована сильной щелочью KOH И сильной кислотой HNO3. KNO3= K(+) + NO3(-)
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