В первый день туристы шли со скоростью 5км/ч и были в пути 9 часов во второй день они шли со скоростью 4км/ч и были в пути 10ч какое расстояние прошли туристы за 2дня?
Математика
В первый день туристы шли со скоростью 5км/ч и были в пути 9 часов во второй день они шли со скоростью 4км/ч и были в пути 10ч какое расстояние прошли туристы за 2дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 км/час*9 час=45 км (в первый день) (S=Vt) 4 км/час*10 час=40 км (во второй день) 45 км+40 км=85 км Ответ: за два дня туристы прошли 85 км
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