В первый день туристы шли со скоростью 5км/ч и были в пути 9 часов во второй день они шли со скоростью 4км/ч и были в пути 10ч какое расстояние прошли туристы за 2дня?

Математика

В первый день туристы шли со скоростью 5км/ч и были в пути 9 часов во второй день они шли со скоростью 4км/ч и были в пути 10ч какое расстояние прошли туристы за 2дня?

Автор: Гость