На субботник вышли из одного дома 36 жильцов, из другого в 2 раза меньше,чем из первого,а из третьего на 17 жильцов больше, чем из второго. Сколько жильцов вышли на субботник из третьего дома?

Математика
На субботник вышли из одного дома 36 жильцов, из другого в 2 раза меньше,чем из первого,а из третьего на 17 жильцов больше, чем из второго. Сколько жильцов вышли на субботник из третьего дома?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из второго дома 18 (36:2), из 3го дома 35 (18+17)
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