На свадебный пир солдата и принцессы пришел весь город, но во дворце сразу все не смогли поместиться. Пир длился целую неделю. В понедельник пришли 186 гостей, во вторник - 288, в среду - 194 гостя , а в каждый из остальных дне...

Математика

На свадебный пир солдата и принцессы пришел весь город, но во дворце сразу все не смогли поместиться. Пир длился целую неделю. В понедельник пришли 186 гостей, во вторник - 288, в среду - 194 гостя , а в каждый из остальных дней пришло одинаковое количество гостей. Всего за неделю на свадьбе во дворце побывало 1 528 гостей. Сколько человек было во дворце в субботу?

Автор: Гость