На территории этой страны искали месторождение серебра что и отразилось в ее названии
География
На территории этой страны искали месторождение серебра что и отразилось в ее названии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аргентина Название “Аргентина” происходит от латинского слова argentum (серебро).
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