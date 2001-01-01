На тіло діють дві сили: F1 і F2. Визначте модуль і напрямок рівнодійної цих сил, якщо F1=F2=3H, а кут між ними становить: а) 90 градусів; б) 60

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а) если угол 90 градусов По теореме Пифагора: F=квадратный корень из (F1^2+F2^2)=3 корня из 2 б) если угол 60По теореме косинусов F^2=F1^2+F2^2-2F1F2cos60получается F=3 H