На трёх полках 60 книг.На первой и второй полках 37 книг, а на второй и третьей 42 книг??.Сколько книг на второй полке?
Математика
На трёх полках 60 книг.На первой и второй полках 37 книг, а на второй и третьей 42 книг??.Сколько книг на второй полке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60-37=23 книги на 3-ей полке 2) 42-23=19 книг на 2-ой полке
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