На трёх полках 60 книг.На первой и второй полках 37 книг, а на второй и третьей 42 книг??.Сколько книг на второй полке?

Математика

На трёх полках 60 книг.На первой и второй полках 37 книг, а на второй и третьей 42 книг??.Сколько книг на второй полке?

Автор: Гость