На уготовление количество одинаковых диталей первый станок автомат тратит 3,5 а второй 5мин.Сколько диталей в минуту изготовляет второй станок если первый станок изготовляет 20 деталей в мин? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Математика
На уготовление количество одинаковых диталей первый станок автомат тратит 3,5 а второй 5мин.Сколько диталей в минуту изготовляет второй станок если первый станок изготовляет 20 деталей в мин? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
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