На уготовление количество одинаковых диталей первый станок автомат тратит 3,5 а второй 5мин.Сколько диталей в минуту изготовляет второй станок если первый станок изготовляет 20 деталей в мин? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Математика

На уготовление количество одинаковых диталей первый станок автомат тратит 3,5 а второй 5мин.Сколько диталей в минуту изготовляет второй станок если первый станок изготовляет 20 деталей в мин? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость