На утренней заре участники экспедиции снова выступили в поход, стараясь придержи??аться конной тропы. Следуя вдоль реки, извилистая тропа уклоняется сначала на северо-восток, но не доходит до истоков, а поворачивает на север и ...
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На утренней заре участники экспедиции снова выступили в поход, стараясь придержи??аться конной тропы. Следуя вдоль реки, извилистая тропа уклоняется сначала на северо-восток, но не доходит до истоков, а поворачивает на север и взбирается на перевал. Путешественникам пришлось преодолеть довольно крутой подъем, и с вершины хребта перед ними открылась прекрасная панорама: слева тянулась цепь холмов, справа- долина, покрытая темным лесом, а дальше - болотистая речонка. Река в верховьях слагается из двух безымянных ручьев, текущих навстречу друг другу. В долине произрастает густой смешанный лес с преобладанием кедра. Прибрежная полоса, покрытая густыми зарослями тростника, была сильно заболочена, так что путники, несмотря на высокие непромокаемые сапоги, не смогли подойти вплотную к реке. Увлеченные изучением незнакомой местности, исследователи не заметили, как прошел день. Только вечером, когда догорела заря, они, боясь заблудиться в темноте, вернулись на знакомую тропу, которая вела к палаткам лагеря. (137 слов) ЗАДАНИЕ: 2. Найти все слова с проверяемыми б/у гласными, сомнительными и непроизносимыми согласными, обозначить орфограммы, написать проверочные слова. 3. Найти слова с чередующимися гласными в корне, обозначить условия выбора орфограммы. 4. Указать все слова с приставками на з-с, при-пре, обозначить их, указать условия выбора буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Проверяемая безударная гласная : Тропа — тропы. Вершины, верховьях — верх. Холмов — холмик. Речонка, река — речка. Кедра — кедр. Полоса — полосы. Незнакомый — знать (глаг.). Темноте — потёмки. Непроизносимая согласная: Местность — место. Тростник — тросточка. Участники — участие. 3. Чередующаяся гласная в корне: Заря — под ударением — зор/без ударения — зар. Уклоняется — без ударения — клон/под ударением — клан Произрастает — раст (ращ)/рост Непромокаемые — пропустить воду — мок/опустить в воду — мак Догорела — без ударение — гор/под ударением — гар 4. Снова — приставки "з" нет. Сначала — приставки "з" нет. Взбирается — "вз" перед "б". Слева — приставки "з" нет. Справа — приставки "з" нет. Смешанный — приставки "з" нет. Исследователи — "ис" перед "с". Пришлось — при = приближение Преодолеть — пре = пере Преобладанием — пре =очень Прибрежная — при = приближение
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