На утренней заре участники экспедиции снова выступили в поход, стараясь придержи??аться конной тропы. Следуя вдоль реки, извилистая тропа уклоняется сначала на северо-восток, но не доходит до истоков, а поворачивает на север и ...

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На утренней заре участники экспедиции снова выступили в поход, стараясь придержи??аться конной тропы. Следуя вдоль реки, извилистая тропа уклоняется сначала на северо-восток, но не доходит до истоков, а поворачивает на север и взбирается на перевал. Путешественникам пришлось преодолеть довольно крутой подъем, и с вершины хребта перед ними открылась прекрасная панорама: слева тянулась цепь холмов, справа- долина, покрытая темным лесом, а дальше - болотистая речонка. Река в верховьях слагается из двух безымянных ручьев, текущих навстречу друг другу. В долине произрастает густой смешанный лес с преобладанием кедра. Прибрежная полоса, покрытая густыми зарослями тростника, была сильно заболочена, так что путники, несмотря на высокие непромокаемые сапоги, не смогли подойти вплотную к реке. Увлеченные изучением незнакомой местности, исследователи не заметили, как прошел день. Только вечером, когда догорела заря, они, боясь заблудиться в темноте, вернулись на знакомую тропу, которая вела к палаткам лагеря. (137 слов) ЗАДАНИЕ: 2. Найти все слова с проверяемыми б/у гласными, сомнительными и непроизносимыми согласными, обозначить орфограммы, написать проверочные слова. 3. Найти слова с чередующимися гласными в корне, обозначить условия выбора орфограммы. 4. Указать все слова с приставками на з-с, при-пре, обозначить их, указать условия выбора буквы

Автор: Гость