Составте пожалуйста рассказ со словами столица , москва, родина, красная площадь, ??арод, русский, язык.
Русский язык
Составте пожалуйста рассказ со словами столица , москва, родина, красная площадь, ??арод, русский, язык.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу в городе Москва она мояя любимая и родина и столица.В ней есть прекрасная Красная площадь.Мы народ русский!И наш русский язык самый сложный и самый обогащенный !
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