1.Составьте словосочетание приведенными ниже словами-паронинами: Жестокий - жест??ий,скрытый - скрытный,безответно - безответственно. 2.Учитывая многозначность слова, подберите не менее 4-х антонимов к слову свежий, составьте с...
Русский язык
1.Составьте словосочетание приведенными ниже словами-паронинами: Жестокий - жест??ий,скрытый - скрытный,безответно - безответственно. 2.Учитывая многозначность слова, подберите не менее 4-х антонимов к слову свежий, составьте словосочетание с каждым из антонимов, чтобы было понятно их значение. 3.Продолжите фразеологизм: Игра...,волосы...,заячья...,не...десятка.Объясните данные фразеологизмы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Жестокая шутка, жёсткий хлеб. Скрытый мотив, скрытный человек. Безответно влюблён, безответственно поступил. 2. Недоброкачественные продукты, гнилое яблоко, душный воздух, гнилая доска. 3. Игра не стоит свеч - о неоправданном деле, волосы дыбом - о состоянии сильного страха, заячья душа - о робком, трусливом человеке, не робкого десятка - смелый, храбрый, ничего не боится.
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