1.Составьте словосочетание приведенными ниже словами-паронинами: Жестокий - жест??ий,скрытый - скрытный,безответно - безответственно. 2.Учитывая многозначность слова, подберите не менее 4-х антонимов к слову свежий, составьте с...

Русский язык

1.Составьте словосочетание приведенными ниже словами-паронинами: Жестокий - жест??ий,скрытый - скрытный,безответно - безответственно. 2.Учитывая многозначность слова, подберите не менее 4-х антонимов к слову свежий, составьте словосочетание с каждым из антонимов, чтобы было понятно их значение. 3.Продолжите фразеологизм: Игра...,волосы...,заячья...,не...десятка.Объясните данные фразеологизмы.

Автор: Гость